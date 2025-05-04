الإيجار القديم.. ماذا قرر الفقهاء بشأن العلاقة الإيجارية وتحديد مدتها؟

كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، عبر منشور على صفحته على "فيسبوك"، إن تحرير العلاقة الإيجارية يتسق مع ما قرره الفقهاء من أن عقد الإجارة ينبغي أن يكون محدَّدَ المدة؛ مع مراعاة التراحم في ما بيننا.

يأتي ذلك بينما يشتد السجال بين الملاك والمستأجرين بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، والذي دعا مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى إجراء حوار مجتمعي بخصوص مشروع القانون عبر لجنة الإدارة المحلية، وفي حضور وزراء الإسكان والعدل والتنمية والمحلية والتضامن، والتي تبدأ أولى جلساتها اليوم الأحد، وتستمر حتى 19 مايو.

وتستمع اللجنة في أولى جلسات الحوار المجتمعي، اليوم الأحد، إلى المستأجرين ورأيهم ومطالبهم من مشروع قانون الإيجار القديم، ثم يعقب ذلك جلسة استماع رأي الملاك ورأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم، وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعَي القانونَين بمنتهى الوضوح والشفافية .

وستخضع نصوص مشروع القانون للحوار المجتمعي في لجنة الإسكان؛ للوصول إلى صيغة توافقية.

وطمأن جبالي المواطنين بأن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفَي العلاقة الإيجارية، وتحقق العدالة بينهما، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة.