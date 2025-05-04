ذكرى ميلاد مبارك الـ97.. لم يحضر أحد

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

يُصادف اليوم الأحد 4 مايو 2025، الذكرى السنوية الـ 97، لميلاد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي تولى قيادة البلاد لأطول فترة رئاسية، حيث استمرت مدة حكمه ما يقرب من ثلاثين عامًا.

وُلد الرئيس الراحل في مثل هذا اليوم، 4 مايو من عام 1928، بقرية كفر مصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ونشأ وسط أسرة مصرية تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، كما تلقى تعليمه الأساسي في قريته، قبل أن ينتقل إلى مدرسة المساعي المشكورة الثانوية بمدينة شبين الكوم، التي أنهى فيها المرحلة الثانوية.

وشهدت مقبرة الرئيس الراحل في منطقة مصر الجديدة اليوم الأحد غيابًا لافتًا، إذ لم تُسجل أي تجمعات أو تواجد، تخليدًا لذكراه.

الجدير بالذكر، أن حسني مبارك شغل منصب رئيس الجمهورية بدءًا من عام 1981 وحتى تنحيه في فبراير 2011، حيث كان أحد أبرز القادة العسكريين قبل توليه الرئاسة، كما شارك في حرب أكتوبر كقائد للقوات الجوية.

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