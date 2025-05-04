مفتي الجمهورية: الصحافة عين الأمة التي لا تغفل وصوتها الذي لا يهادن

القاهرة- أ ش أ:

قال مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور نظير عياد إن الصحافة الحرة باعتبارها أداة بناء لا هدم، هي أحد أعمدة المجتمعات الراسخة والحارس الأمين للضمير الجمعي، والركيزة التي يرتكز عليها المجتمع بمسار تطوره، فهي عين الأمة التي لا تغفل وصوتها الذي لا يهادن، لتبقى دائمًا وفية للحقيقة مهما كانت التحديات.

جاء ذلك خلال تهنئة مفتي الجمهورية للصحفيين؛ بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق 3 مايو من كل عام، حيث هنأ كل صحفي حر، وقلم شريف، يؤمن بدور الكلمة في بناء الوعي وكشف الحقيقة، وتحفيز الفكر على التفاعل مع قضايا المجتمع بصدق وواقعية، والسعي لصياغة وعي جمعي لا تضلله الشعارات ولا تستهلكه الأكاذيب.

وأعرب فضيلة المفتي عن عمق تقديره وإجلاله لصحفيي غزة، الذين نذروا أقلامهم لتوثيق الحقيقة في وجه الطغيان، وارتقوا شهداء الكلمة في ميادين الصدق بلا تردد ولا ارتياب، فلم يثنهم قمع الاحتلال ولا سطوة المحتل، ولم تُرهبهم ألهبة النيران، بل ظلوا صامدين يحملون رسالة الوعي ويؤدون أمانة الكلمة في زمن الحصار والعتمة، فكانوا وما زالوا منارات للحرية في ليلٍ طويل، وحملة مشاعل لا تنطفئ، وحراس ذاكرة لا تُطمس، كتبوا التاريخ من قلب المأساة، وجعلوا من الكلمة مرآةً للوجع وراية للحق لا تُنزل.