استعدادًا لصيف 2025 وخفض نسب الفقد.. تفاصيل اجتماع "القابضة للكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

تعقد الشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا برئاسة المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس الإدارة، عقب صدور قرار التجديد له لفترة جديدة بمشاركة جميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، إلى جانب نواب رؤساء الشركات.

ونوه بيان الشركة القابضة لكهرباء مصر بأنه سيتم التعرف على الأعضاء المتفرغين الجدد في مجلس إدارة الشركة القابضة، فضلًا عن تقديم الرؤساء الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرًا لقيادة عدد من شركات التوزيع؛ وهم المهندس خالد الغمري رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا، والمهندس أحمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

ويتضمن اللقاء، حسب البيان، مناقشة الأداء المالي والفني لشركات التوزيع خلال الفترة الماضية، مع استعراض معدلات التحصيل الخاصة بالمتأخرات الشهرية، ومتابعة تنفيذ خطط إصدار الفواتير، وتطور عمليات تركيب العدادات؛ سواء الكودية أو القانونية.

ويتم استعراض عرض تفصيلي لنسب الفقد في شبكات التوزيع، ومدى التقدم في تقليل الفاقد الفني والتجاري، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لمبادرات تحسين خدمة العملاء وزيادة كفاءة التحصيل والقراءات الدورية، مع مناقشة وضع تصورات أولية للمرحلة المقبلة؛ خصوصًا في ظل تحديات التحول الرقمي، وخطط تطوير شبكات الكهرباء لتقليل الفاقد وتحسين جودة التغذية الكهربائية في مختلف المحافظات.

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر أجندة مناقشات الاجتماع مع رؤساء الشركات، وعددًا من المحاور تتضمن خطة مجابهة فصل الصيف ۲۰۲٥، وموقف تنفيذ المشروعات الجارية بكل شركة توزيع، وموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية، وموقف تنفيذ خطة الصيانة الدورية على جميع المهمات الكهربائية ورفعها على البرنامج، وموقف تركيب العدادات مسبقة الدفع بالجهات الحكومية، وموقف تركيب العدادات مسبقة الدفع على الإنارة العامة، وموقف عدادات الإنارة الذكية، وموقف المعاينات لتحديد قدرات محطات الطاقة الشمسية أعلى أسطح مباني الجهات الحكومية، وطلبات تركيب العدادات على المنصة؛ خصوصًا المحولة من الضبطية القضائية، ونسب الفقد موزعة على القطاعات، والمرور على المناطق الأكثر فقدًا، وتحميل محولات التوزيع ونسب التحميل، والتحصيل الإلكتروني، وموقف جميع البرامج الموحدة (إدارة العدادات الموحدة- المخازن الموحدة- رفع مكونات)- الشبكة- الصيانة، تنقية وتدقيق البيانات.

اقرأ أيضًا:

أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

التنمية المحلية: 42 حملة تفتيشية في 9 محافظات وإحالة 104 موظفين للنيابات

بعد إعلان النتيجة.. الفائزون الستة بعضوية مجلس نقابة الصحفيين