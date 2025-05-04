تفاصيل مذكرة تفاهم لتوفير خدمات علاجية مجانية لأبناء امتداد غرب المنيا

وقَّعَ اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، مذكرة تفاهم مع المستشار عبد العزيز حسونة، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية؛ للتعاون في مجال تنفيذ "مبادرة مسح وعلاج مسببات العمى" ضمن "مشروع مكافحة مسببات العمى" بمنطقة امتداد غرب المنيا التابعة للمشروع.

حضر مراسم التوقيع الدكتورة مهندسة ڤينيس فايد، مستشار رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، ورئيس قطاع تطوير الأعمال.

وتتكفل شركة تنمية الريف المصري الجديد، بموجب هذه المذكرة، بتكاليف إطلاق قافلة طبية مجانية يوم الجمعة ٢٣ مايو الجاري بمنطقة امتداد غرب المنيا لخدمة سكان المنطقة والمناطق المحيطة بها في محافظة المنيا؛ بما يشمل نفقات الكشف الطبي وصرف الأدوية وعمل النظارات الطبية وإجراء مجموعة من العمليات الجراحية للمستفيدين من هذه المبادرة، وتقديم كل صور الدعم الطبي اللازم لأبناء المنطقة، ضمن مبادرة "مصر في عيوننا" لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار؛ بما يعزز من جودة الحياة ويحسن من مستوى الرعاية الصحية في مناطق المشروع، بالإضافة إلى تيسير وصول الخدمات العلاجية المتنوعة والمجانية للمواطنين.

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبناها شركة تنمية الريف المصري الجديد؛ لتعزيز جهودها وأنشطتها في مجال المسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من تنمية مجتمعات الريف المصري الجديد.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد: "هذا التعاون يأتي في إطار التزام شركة تنمية الريف المصري الجديد بمسؤوليتها المجتمعية، وتعزيز دورها في دعم التنمية المستدامة في مختلف المجالات؛ خصوصًا في مجالَي الصحة والتعليم.. فنحن نسعى جاهدين لتوفير كل الخدمات الأساسية التي تضمن تحسين حياة المواطنين من العاملين والمنتفعين بأراضي المشروع؛ وفي مقدمتها الرعاية الصحية، تماشيًا مع رؤية الدولة في تعزيز التنمية المستدامة والاهتمام بالمواطن المصري؛ خصوصًا في المجتمعات الجديدة".

وأكد عبد الوهاب أن التعاون مع مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية، يمثل إضافة للجهود المبذولة من جانب شركة تنمية الريف المصري الجديد؛ لتقديم خدمات متميزة للمواطنين في المناطق المستفيدة من مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشيراً إلى أهمية تقديم الرعاية الصحية كجزء من جهود التنمية الشاملة.

ولفت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام شركة تنمية الريف المصري الجديد بتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المشروع القومي، من خلال دعم وتوفير الخدمات الأساسية التي تسهم في تعزيز راحة وسلامة المواطنين.

وأكد المستشار عبد العزيز حسونة، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرفت سلطان، أهمية التعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد في مجال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية، قائلًا: "نحن فخورون بتعاوننا مع شركة تنمية الريف المصري الجديد، لتوفير رعاية صحية متميزة للمواطنين في مناطق المشروع، ونأمل أن نحقق تأثيرًا إيجابيًّا ملموسًا في حياة المنتفعين بأراضي هذا المشروع القومي الواعد والمهم"؛ حيث أشاد بتعاون شركة تنمية الريف المصري الجديد في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصها على تحسين الخدمات المقدمة لأبناء مناطق المشروع القومي؛ خصوصًا أبناء منطقة الصعيد.

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