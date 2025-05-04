بالصور.. رئيس"شمال الدلتا"للكهرباء يتفقد ورشة المشغولات الحديدية بجمصه

كتب- محمد صلاح:

واصل المهندس أحمد علي رمضان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء جولاته التفقدية بزيارة ورشة المشغولات الحديدية بجمصه وهندسات (جمصه - بلطيم - برج البرلس).

وقام رئيس الشركة علي مدار الأسبوع الماضي بزيارة مركز تدريب الشركه ومباني ديوان عام قطاعات (شمال الدقهلية - جنوب الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط) ومبنى التحكم بقطاع دمياط وهندسات (طلخا - قري المنصوره ٢ - شرق المنصوره - أجا - ميت غمر مدينه - ميت غمر قري - كوم النور - بلقاس مدينه - بلقاس قري - دكرنس - شربين مدينه - شربين قري - راس البر - جنوب دمياط - دمياط الجديده - كفر سعد).

وأكد رئيس الشركة أثناء الزيارات الميدانية على دعمه الكامل لجميع العاملين، متمنياً دوام التوفيق لهم ومؤكداً على العمل علي تحقيق الأهداف المطلوبة لضمان استمرارية وجودة التغذية لدى المشتركين وتحصيل مستحقات الشركة وكذلك العمل على تقليل نسبة الفقد.