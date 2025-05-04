نشرة التوك شو| حقيقة إنشاء قاعدة أمريكية في تيران وصنافير وتدشن أول مصنع قضبان سكك حديدية بالشرق الأوسط

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

سيطرة مصرية كاملة.. اللواء سمير فرج: إنشاء قاعدة أمريكية في تيران وصنافير "شائعة"

نفى اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، ما تردد عبر إحدى القنوات الإخوانية، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرتي تيران وصنافير، موكدًا أنها شائعة ولا أساس لها من الصحة، وهذا الكلام غير موجود على الإطلاق.

وأوضح سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإدارة والسيطرة الكاملة على الجزيرتين كانت ولا تزال لمصر منذ أكثر من 70 عامًا، ولم يتم طلب أي تغيير في هذا الوضع.

كامل الوزير: مصر تدشن أول مصنع قضبان سكك حديدية بالشرق الأوسط لتعزيز التصدير

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن افتتاح مصنع جديد لإنتاج قضبان السكك الحديدية، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستقلل الاعتماد على الاستيراد وتعزز الاقتصاد الوطني.

خلال مداخلة مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، أوضح الوزير أن المصنع سيغطي الاحتياجات المحلية ويفتح آفاق التصدير للدول العربية، مستفيدًا من الميزة التنافسية التي تمنحها مصر مقارنة بالدول المعتمدة على الاستيراد من اليابان وإسبانيا.

"حقوق المضارين من الإيجار القديم": القانون يحتاج زيادة مرنة وفترة انتقالية أقصر

أكد المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من الإيجار القديم، أن قانون الإيجار القديم تسبب في ظلم لكل من المالك والمستأجر والدولة على حد سواء، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول عادلة تراعي الجميع.

خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، اقترح "حجازي"، ربط الحد الأدنى للإيجار بمتوسط أسعار المنطقة، مع زيادة مرنة تتماشى مع معدل التضخم الذي يحدده البنك المركزي، بدلاً من النسبة الثابتة 15% التي اعتبرها غير عادلة في ظل ارتفاع التضخم.

لميس الحديدي عن قانون الإيجار القديم: "خطوة جريئة لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر"

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن البرلمان سيبدأ قريبًا مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وصل من الحكومة مؤخرًا، ويتضمن ثماني مواد تهدف إلى معالجة القضية بشكل شامل.

خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضحت الحديدي أن القانون يسعى إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر عبر فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، تشهد زيادة تدريجية في الأجرة للوحدات السكنية وغير السكنية.

"المصانع لم تُغلق".. الوزير عن أزمة بـ"لبن": الرئيس السيسي وجه بسرعة حل المشكلة

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، تفاصيل الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن سلسلة "بلبن"، مؤكدًا أن المصانع لم تُغلق، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع الأمر بنفسه وأصدر توجيهات بسرعة حل المشكلة.

قال الوزير، في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، إن بعض الإعلاميين تداولوا أنباء عن إغلاق المصانع، وكان من المفترض أن يتابعوا الأمر ويخبروا الجمهور بحل المشكلة بعد ذلك.

خلد البلشي: عمومية الصحفيين عبرت عن تمسكها بالمسار الديمقراطي

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن المشاركة الكبيرة في انتخابات الجمعية العمومية للنقابة، تعبر عن تمسك الصحفيين بالمسار الديمقراطي وقيمة النقابة كملاذ آمن لهم.

وأضاف "البلشي" خلال مداخلته مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن الحضور المكثف يعكس إصرار الجمعية العمومية على إظهار هذا المشهد الانتخابي بصورة مشرفة، بعيدًا عن التوترات.