أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة وموعد ارتفاع الحرارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد حتى الجمعة 9 مايو.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر.

وتوقعت الهيئة وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، على القاهرة الكبرى، وكذلك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على الوجه البحري.

كما توقعت فرص أمطار خفيفة، على السواحل الشمالية الغربية، وكذلك فرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحياناً على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة سيناء وخليج السويس وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الإثنين 5 مايو

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

واعتبارًا من الثلاثاء 6 مايو ترتفع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

من الثلاثاء إلى الجمعة

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.