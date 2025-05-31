مشادة بين لميس الحديدي ومنار غانم بشأن أمطار الإسكندرية

كتبت- داليا الظنيني:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت تحذيرات مسبقة من موجة الطقس السيء التي ضربت الإسكندرية قبل 72 ساعة.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن التحذير نُشر على صفحة الأرصاد الرسمية وأُرسل للجهات المعنية، مؤكدة تأكيده قبل الحدث بـ24 ساعة.

وأوضحت غانم، أن الحالة بدأت كمنخفض جوي غير معتاد، مصحوب بسحب رعدية تتسبب في أمطار متفاوتة الشدة ورياح هابطة.

وأشارت إلى أن التغيرات المناخية جعلت الظواهر الجوية أكثر تطرفًا، لكن المواطنين لم يأخذوا التحذيرات بجدية ظنًا باستقرار الأجواء الصيفية.

وعلقت الحديدي، مطالبة الأرصاد بالتواصل المباشر مع الجمهور: "أنا عايزه الأرصاد تتكلم مع الناس، سواء منخفض جوي أو عاصفة، سموها وائل أو تامر، هذه لم تكن حالة جوية طبيعية، وغير معتادة في الإسكندرية، وتحذيركم السابق بخصوص العاصفة السابقة منذ أسابيع لم يتحقق، ألم يكن من الأجدر بهيئة الأرصاد أن تحذر الناس بوضوح أن المنخفض الجوي هذا فيه رياح قوية وأمطار، لكي لا ينزل الناس، ولا يضع أحد سيارته تحت شجر أو بلكونة؟".

وأكدت الإعلامية لميس الحديدي أن تحذيرات الأرصاد لم تكن كافية أو واضحة، مشيرة إلى أن بيانات الهيئة تحدثت عن أمطار رعدية خفيفة فقط.

وأضافت أن المواطنين فوجئوا بعواصف عنيفة دون إنذار مباشر، متسائلة: "لماذا لم تُبلغ الناس بوضوح بدلاً من الاكتفاء بالجهات الرسمية؟".

وأوضحت الحديدي أن أهالي الإسكندرية عاشوا ليلة مرعبة مع أمطار غزيرة أدت إلى انهيار أجزاء من عقارات وسقوط أعمدة إنارة ولوحات إعلانية، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة.

وعندما سألت الحديدي الدكتورة منار غانم: "بصراحة، هل تفاجأتم بالمشهد؟"، ردت غانم قائلة: "المشهد لم يكن مفاجئاً، وكان متوقعاً، لكن في ظل التغيرات المناخية، هذا ليس ميعاده، وعندما نصدر تحذيرات في هذا التوقيت، الناس مش بتاخد التحذير بجدية".

لترد لميس الحديدي بحدة: يعني المشكلة في الناس؟... يا دكتورة اتهام المواطنين بعدم الالتزام غير مقبول، الناس مش شماعة، مضيفة: مصطلحات مثل "منخفض جوي" و"سحب رعدية" غير مفهومة للمواطن العادي.

وأكدت أن نواب الإسكندرية قدموا طلبات إحاطة لفهم أسباب القصور في التحذيرات، مطالبة بتعويض المتضررين من الأضرار المادية.