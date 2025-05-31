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محافظ الإسكندرية: العاصفة لم تكن متوقعة والخسائر "بسيطة" قياسًا بحجمها

11:26 م السبت 31 مايو 2025

كسح مياه الأمطار بشوارع الإسكندرية

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كتب- حسن مرسي:

قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن "العاصفة التي ضربت المحافظة اليوم كانت غير متوقعة"، موضحًا أن "كميات الأمطار التي هطلت كانت أكبر من طاقة شبكات الصرف".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن العاصفة أسفرت عن إصابة 7 مواطنين، خرج 6 منهم من المستشفيات فيما لا تزال هناك حالة واحدة "سائق تاكسي" في المستشفى".

وأوضح أن "الخسائر كانت محدودة حيث جاءت بواقع سقوط 3 أعمدة إضاءة وأجزاء من عقارات و5 إعلانات و6 بلاغات عن سقوط شجرة وحريق في سيارة وسقوط جهاز تكييف"، واصفًا هذه الأضرار بأنها "بسيطة قياسًا بحجم العاصفة".

ولفت إلى أن "جميع الأجهزة المعنية استنفرت على كل المستويات للتعامل مع العاصفة، بما في ذلك شركة الصرف الصحي والحماية المدنية والمطافئ والمرور والإسعاف"، مؤكدًا أن "الجميع تحرك في آن واحد".

ونوه بأن "المحافظة شهدت في الفترة الماضية تدريبًا على إدارة أزمات مختلفة بينها أزمات السيول"، مؤكدًا أن "هذه البروفات حسنت من الأداء ومكنت المحافظة من معرفة الإمكانيات وتحديد النواقص وإجراء الصيانة المطلوبة للمعدات".

وأفاد بأن "هذا السيناريو لم يقتصر على الإسكندرية وحسب، لكنه نفذ أيضًا في 12 محافظة أخرى، مما ساهم في تعظيم قدرات المحافظات وتحركاتها لمواجهة هذه الحوادث".

وأشار إلى أن "المحافظة تعاملت مع مختلف المرافق ولم تكن هناك حاجة لإلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية، وتقرر أنه من المناسب تأجيل عقد الامتحان اليوم لمدة ساعة".

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