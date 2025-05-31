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مصور فلكي يوثق "مشاهد ساحرة" للنجوم في سماء الصحراء الغربية

10:16 م السبت 31 مايو 2025

مصور فلكي يوثق ''مشاهد ساحرة'' للنجوم في سماء الصح

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كتب- حسن مرسي:

وثقت عدسة المصور الفلكي البريطاني من أصل لبناني، بنيامين بركات، مشاهد ساحرة للنجوم في سماء الصحراء الغربية حيث "تتلاقى عتمة الصحراء مع بريق أجرام السماء بعيدًا عن ضوضاء المدن وتلوث الأنوار".

وفي برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، قالت لمياء حمدين، إن بركات وجد ضالته في قلب الصحراء الغربية، مكان مليان كنوز من المناظر الفلكية الجميلة اللي ما تتشافش إلا في أماكن قليلة في العالم".

والتقط المصور البريطاني صورًا لسماء الليل فوق الصحراء البيضاء والصحراء السوداء، وهما منطقتان معروفتان بـ"عزلتهما الشديدة والشكل الفريد الفلكي الذي يجعل النجوم تلمع هناك وكأنها أقرب إليك من أي مكان ثانٍ".

وقال المصور البريطاني، في حديثه مع "سي إن إن"، "كنت دايماً بدور على سماء مظلمة بعيد عن ضوضاء وضوء المدينة، حيث يقدر يشوف مجرة درب التبانة واضحة بالعين المجردة ولقيت ده بالضبط في الصحراء البيضاء".

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مشاهدة النجوم سماء الصحراء الغربية مصور فلكي بنيامين بركات
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