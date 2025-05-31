نائب وزير الإسكان: المشروعات الجديدة أنقذت الإسكندرية من الغرق

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، "استقرار الأوضاع في محافظة الإسكندرية بعد سحب كميات كبيرة من مياه الأمطار التي تسببت في تراكمات شديدة بالشوارع"، مؤكداً أن "فرق الطوارئ تعاملت مع الأزمة بسرعة".

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أوضح إسماعيل أن "كميات الأمطار التي سقطت على الإسكندرية كانت كبيرة وفي وقت قصير، ما أدى إلى غمر بعض الشوارع".

وأضاف أن "البنية التحتية الجديدة ساهمت في تقليل التأثر مقارنة بالسنوات السابقة".

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن "جهود سحب المياه مستمرة منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار، وتم فتح المحاور الرئيسية، إلى جانب سحب المياه من نفق سيدي بشر، وهو ما ساهم في عودة الحركة إلى طبيعتها في أنحاء المدينة".

وأضاف نائب وزير الإسكان أن "منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية أثبتت كفاءتها، رغم أن كمية الأمطار التي هطلت تعادل نحو 8 أضعاف كمية المياه التي تسقط على المحافظة في أوقات سابقة"، مشدداً على أن "هناك تنسيقًا بين الجهات المعنية لمواجهة أي أزمة".

ولفت إلى أنه "تم تخفيض ضخ مياه الشرب خلال ساعات الفجر الأولى لتخفيف الضغط على الشبكات، ثم أعيد الضخ بصورته الطبيعية في الساعات الأولى من صباح اليوم".

كما أكد إسماعيل أن "هناك حالة تأهب قصوى في عدد من المحافظات مثل المحلة وكفر الشيخ، تحسباً لاضطرابات جوية محتملة، ويتم الاعتماد على خرائط محدثة في جميع القطاعات لمتابعة الوضع ميدانياً".

وردًا على شائعات غرق الإسكندرية، أوضح إسماعيل أن "هناك وحدة رئيسية لرصد الأزمات تتابع الحدث لحظة بلحظة، وأن كافة الجهات تحركت فوراً للتعامل مع الأمطار"، مشددًا على أن "التركيز الإعلامي كان منصبًا فقط على الجوانب السلبية".

وأكد نائب وزير الإسكان، على أن "المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها ضمن خطة تطوير منظومة تصريف الأمطار أنقذت الإسكندرية".

وأشار إلى أنه "لولا هذه المشروعات لظلت المياه راكدة لأكثر من 48 ساعة، إلا أنه تم التعامل معها في أقل من 7 ساعات، بالإضافة إلى التعاون مع الأهالي في كسح المياه من أمام وداخل المنازل".