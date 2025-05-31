وزير الصحة: لا بلاغات بمشكلات صحية في الإسكندرية جراء الطقس السيئ

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، أنه "لم يتم إبلاغنا بتواجد أي مشاكل صحية في محافظة الإسكندرية بسبب موجة الطقس السيئ".

وقال خالد عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن "الوزارة حريصة على الاطمئنان على المنشآت الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية".

وتابع أنه "جرى جولة لتفقد مستشفى وادي النطرون على طريق القاهرة الإسكندرية، والاطمئنان على توافر الأطقم الطبية اللازمة".

وأكمل وزير الصحة أن "الوزارة تقوم باستعدادات لثلاثة شهور مقبلة، ونطمئن لجاهزية نقاط الإسعاف على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي".

ولفت عبد الغفار إلى أن "الوزارة قامت بزيارة مستشفى الحمام المركزي التي تخدم العديد من القرى السياحية في فترات الإجازات".