منح الفنان فؤاد المهندس "جائزة التميز" من المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان منح "جائزة التميز" لاسم الفنان الكبير فؤاد المهندس، تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية، ولدوره البارز في ترسيخ القيم الإنسانية من خلال أعماله، التي مثلت نموذجًا راقيًا للدراما الهادفة، وجسدت التزامًا عميقًا برسالة الفن في خدمة الإنسان والضمير المجتمعي.

ويأتي هذا التكريم بالتزامن مع الاحتفال بذكرى مئوية ميلاده، وبعد أكثر من خمسة عقود من الإبداع المستمر الذي أثرى خلاله الساحة الفنية بأكثر من 160 عملًا في المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون، استطاع من خلالها أن يمزج بين البساطة والعمق، وبين الكوميديا والرسالة، ليخلق مدرسة متفردة في الأداء والطرح، تُحترم وتُحتذى.

وأكد المجلس في بيان تكريمه أن فؤاد المهندس لم يكن مجرد ممثل قدير، بل مثقفًا إنسانيًا، تَشكّلت شخصيته في بيت علم وأدب، ونشأ على يد رموز أثروا في وجدان مصر الثقافي، من "بابا شارو" إلى نجيب الريحاني. وقد حمل طوال حياته قناعة راسخة بأن الفن رسالة سامية لا تقبل الابتذال، وأن الضحك لا يجب أن يكون على حساب الذوق أو القيم.

وقدّم فؤاد المهندس أعمالًا رسّخت في الوعي الجمعي معاني الاحترام، والاعتدال، والضمير الحي. من المسرحيات الخالدة مثل سيدتي الجميلة وسك على بناتك، إلى برامجه الموجهة للأطفال مثل عمو فؤاد، ظل حاضرًا في وجدان كل بيت مصري، ومؤثرًا في أكثر من جيل تربّى على فنه وأخلاقه ومبادئه.

وقال المجلس، إن منح هذه الجائزة لفؤاد المهندس هو اعتراف بقيمة الفن كأداة راقية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وهو تكريم لفنان احترم جمهوره، وقدّم صورة ناصعة للفنان المواطن، الذي يضع رسالته فوق الشهرة، ويصون ضميره في كل ما يقدّمه.