هل تمتد عاصفة الإسكندرية الرعدية إلى القاهرة الكبرى؟.. الأرصاد توضح

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية في الإسكندرية، مبينة موقف القاهرة والجيزة من العاصفة الرعدية والأمطار التي تشهدها محافظات شمال مصر.

وقالت غانم، في مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن "الأمطار تتساقط حاليًا على مناطق متفرقة على محافظات شمال مصر، ولكن بشدة أقل من التي شهدتها الإسكندرية".

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد إلى "إمكانية امتداد السحب الممطرة إلى محافظات الوجه البحري خلال الساعات المقبلة".

وأوضحت أن "فرص سقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى ضعيفة جدًا، وإن حدثت ستكون خفيفة وغير مؤثرة"، مُشيرة إلى أن "تأثير المنخفض الجوي كان متركزًا على المحافظات الساحلية فقط".

وبيّنت غانم أن "الساعات القادمة ستشهد انخفاضًا في فرص سقوط الأمطار على محافظة الإسكندرية، على أن تتحسن الأحوال الجوية بشكل ملحوظ بداية من الغد".

ولفتت إلى أن "الهيئة كانت قد نوهت إلى احتمالية سقوط أمطار رعدية على السواحل الشمالية الغربية، من بينها الإسكندرية، وذلك قبل العاصفة بيومين".