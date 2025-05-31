بعد قليل.. "قومي حقوق الإنسان" يكرم اسم الفنان فؤاد المهندس ومحمد صبحي

كتب- محمد نصار:

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال لجنة الحقوق الثقافية، حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز لموسم رمضان 2025، وذلك مساء اليوم السبت 31 مايو، بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة.

ويتضمن الحفل تكريمًا خاصًا لاسم الفنان الراحل فؤاد المهندس، أحد رموز الكوميديا المصرية، تقديرًا لإسهاماته الفنية الثرية، إلى جانب تكريم الفنان الكبير محمد صبحي، تقديرًا لمسيرته المتميزة وأعماله التي تناولت قضايا اجتماعية وإنسانية بأسلوب راقٍ ومؤثر.

يُذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مؤسسة وطنية مستقلة تأسست عام 2003، وتُعنى بتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، ونشر الوعي بها في المجتمع المصري، كما يصدر تقارير دورية حول أوضاع حقوق الإنسان، ويقدم توصيات للجهات المعنية لدعم وتطوير منظومة الحقوق في البلاد.

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