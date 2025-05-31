إيمان عوف تعلن موقفها من المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة

كتب- عمرو صالح:

تصوير- محمود بكار:

أعلنت الكاتبة إيمان عوف عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن دعمها الكامل لتقديم مشروع قانون للبرلمان يهدف لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.

وأوضحت "عوف"، أنه يجب أن ينضم أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالصحافة لحملة تعديل القانون التي سبق أن أعلن عنها النقيب خالد البلشي باعتبارها فرصة لتحقيق خطوات إيجابية في تعديل قانون الصحافة والإعلام المعمول به حاليا.

وطالبت بالبدء في فتح حوار شامل حوّل ميثاق الشرف الإعلامي للوقوف على أرض صلبة تجاه كافة المشكلات التي تواجه المهنة والعمل على حلها.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة النقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً بنقابة الصحفيين.