عماد الدين حسين يكشف عن موقفه من تعديل المادة 12 من قانون الصحافة

كتب- عمرو صالح:

أعلن الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، عن دعمه لتعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.

وأوضح أن تعديل المادة يدعم آلية العمل الصحفي ويسهل على صحفيو التصوير القيام بدورهم، مشيرًا إلى أن تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لتعديل المادة خلال الدورة الحالية صعب للغاية نظرًا لقرب الانتخابات البرلمانية والتي تشغل الوسط البرلماني والسياسي خلال الفترة الحالية.

وطالب "حسين"، الحاضرين باعتبار الفترة الحالية فترة تجهيزية لمشروع القانون ودعوة الخبراء والمتخصصين لوضع صيغة نهائية له وتقديمها للبرلمان القادم.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة النقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً بنقابة الصحفيين.

الجدير بالذكر أن المادة الحالية تنص على: "للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك".