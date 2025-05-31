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نقيب الصحفيين يطالب النواب بحذف المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة

06:35 م السبت 31 مايو 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    الجلسة النقاشية بنقابة الصحفيين لتعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة
  • عرض 16 صورة
    الجلسة النقاشية بنقابة الصحفيين لتعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة
  • عرض 16 صورة
    الجلسة النقاشية بنقابة الصحفيين لتعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة
  • عرض 16 صورة
    الجلسة النقاشية بنقابة الصحفيين لتعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة
  • عرض 16 صورة
    الجلسة النقاشية بنقابة الصحفيين لتعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة
  • عرض 16 صورة
    الجلسة النقاشية بنقابة الصحفيين لتعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة
  • عرض 16 صورة
    الجلسة النقاشية بنقابة الصحفيين لتعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة
  • عرض 16 صورة
    الجلسة النقاشية بنقابة الصحفيين لتعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة
  • عرض 16 صورة
    الجلسة النقاشية بنقابة الصحفيين لتعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة
  • عرض 16 صورة
    الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين
  • عرض 16 صورة
    الجلسة النقاشية بنقابة الصحفيين لتعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة
  • عرض 16 صورة
    الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين
  • عرض 16 صورة
    الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين
  • عرض 16 صورة
    الجلسة النقاشية بنقابة الصحفيين لتعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة
  • عرض 16 صورة
    الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين
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كتب- عمرو صالح:
تصوير - محمود بكار:
طالب الكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بحذف المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأوضح البلشي، أن الهدف من إلغاء المادة هو تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، وتعزيز قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي.

واعلن نقيب الصحفيين، عن إطلاق حملة موسعة لمطالبة مجلس النواب بحذف المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام مناشدا الصحفيين النواب داخل الغرفة التشريعية بالتضامن للحملة باعتبارها خطوة للمحافظة على حرية العمل الصحفي.

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قانون تنظيم الصحافة نقابة الصحفيين خالد البلشي
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