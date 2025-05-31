تبدأ 20 سبتمبر.. الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2025/2026

كتب- عمر صبري:



وافق المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه الدوري، اليوم السبت، على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، والذي يبدأ السبت 20 سبتمبر 2025.



وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر نوفمبر حسب كل كلية، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 15 أسبوعًا، تنتهي الخميس 1 يناير 2026.



وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 3 يناير 2026، وتنتهي الخميس 22 يناير 2026، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026، وتنتهي الخميس 5 فبراير 2026.



ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 7 فبراير 2026، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل حسب كل كلية.



وتستمر الدراسة لمدة 15 أسبوعًا، تنتهى الخميس 21 مايو 2026، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



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