"التحالف الوطني" يشكّل غرفة عمليات عاجلة لمتابعة عاصفة الإسكندرية

كتب- محمد نصار:



أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة آثار العاصفة الجوية والتنسيق لتدخلات ميدانية سريعة.



يأتي ذلك في استجابة عاجلة لموجة الطقس السيئ التي ضربت محافظة الإسكندرية.



وباشرت فرق المتطوعين التابعة للتحالف، صباح اليوم، تنفيذ مسح ميداني شامل في المناطق المتضررة، لرصد الحالات الإنسانية الطارئة ورفع تقارير دقيقة تمهيدًا لتقديم الدعم المناسب، سواء في شكل مساعدات غذائية أو تدخلات صحية وسكنية.



وأكد التحالف، مواصلة متابعة الوضع ميدانيًا على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن خطط التدخل العاجل ستتوسع خلال الساعات المقبلة بناءً على نتائج المسح، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المعنية لتخفيف آثار العاصفة على المواطنين.



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