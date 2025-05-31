سيول الإسكندرية.. إنقاذ 34 شخصًا عالقًا بسياراتهم في المناطق المتضررة

كتب- أحمد السعداوي:

رفعَ الهلال الأحمر المصري حالة الاستعداد القصوى بفرع الإسكندرية، بسبب السيول والعاصفة وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، وقام باستنفار كل الفرق التطوعية والكوادر البشرية، وبدأت الفرق الميدانية في الاستجابة فور بدء العاصفة عند الساعة الثانية صباح اليوم السبت؛ حيث تم توجيه ثلاث فرق استجابة سريعة لمواجهة السيول.

وقامت فرق الاستجابة للسيول بالتعامل مع 24 بلاغًا لسيارات ومواطنين عالقين، ونجحت الفرق في إنقاذ 34 شخصًا كانوا محاصرين داخل مركباتهم.

وتتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس الهلال الأحمر المصري، جهودَ الهلال الأحمر المصري في مواجهة موجة تقلبات الأحوال الجوية التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية، صباح اليوم.

وتم توجيه فرق الاستجابة للطوارئ للانتشار في المناطق المتضررة؛ لتقييم الاحتياجات وتقديم الدعم الإنساني الأولي، وتفعيل خط ساخن (15322)، والتواصل المستمر مع منصات التواصل الاجتماعي لتلقي بلاغات المواطنين وتوجيه الفرق الطبية والخدمية إلى مواقع الاحتياج الفعلي.

وتستمر حالة عدم الاستقرار الجوية حتى مساء اليوم السبت 31 مايو 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز عمليات الطوارئ بالهلال الأحمر المصري، مع فرص لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات متقطعة.

وتبدأ الأجواء في التحسن التدريجي بدءًا من صباح الأحد 1 يونيو 2025، مع استمرار اضطراب البحر المتوسط حتى نهاية ذلك اليوم.

ويواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الميدانية والتوعوية لمساعدة المواطنين في مواجهة الآثار السلبية لهذه الظروف المناخية الاستثنائية.

ويدعو الهلال الأحمر المصري أهالي الإسكندرية إلى الالتزام بإرشادات السلامة، والتواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية في حال وجود أي طارئ، وتجنب المجازفة بالسير في المناطق المنخفضة أو التي تشهد تجمعات مائية.

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