مطالب برلمانية بدعم صناعات الحديد والصلب ومواجهة تحدياتها

كتب- نشأت علي:



أشاد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها حرص الدولة على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب، من خلال دعم القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، والتوسع في الصناعات ذات المزايا النسبية والقدرات الإنتاجية والتكنولوجية المتخصصة.



وأكد النائب، في بيان، السبت، أن ترجمة هذه التوجهات إلى واقع ملموس يتطلب الإسراع في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في قطاع الحديد والصلب، بما يسهم في ضبط أسعار حديد التسليح التي تشهد زيادات متكررة وغير مبررة.



كما ثمّن "حنفي" جهود الحكومة المتواصلة في دعم القطاع الصناعي، وتقديم التيسيرات والحوافز الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي، الذي تعول عليه الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة.



وأشار إلى أن قطاع الحديد والصلب يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لدوره الحيوي في دعم القطاعات التنموية والخدمية والصناعية، مطالبًا الحكومة باتخاذ خطوات عملية وجادة لمواجهة التحديات والمعوقات التي تعترض هذه الصناعة الاستراتيجية.



وأوضح النائب أن النهوض بصناعة الحديد والصلب سيعود بالنفع على عدد من الصناعات المغذية، وسيسهم في رفع معدلات النمو الصناعي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.



وشدد على أن مصر تمتلك المقومات الطبيعية والبشرية التي تؤهلها لتكون من بين القوى الصناعية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يضمن العديد من المكاسب، أبرزها تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية، فضلًا عن زيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية.



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