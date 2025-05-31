رسميًّا.. موعد تطبيق زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بشركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد"، إنه سيتم تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار بيع الغاز المنزلي بدءًا من فاتورة شهر مايو الجاري التي يتم تحصيلها في شهر يونيو، بالنسبة إلى العدادات القديمة الميكانيكية، بينما تم تطبيقها فعليًّا على العدادات مسبقة الدفع.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الزيادة الجديدة التي تم تداولها مؤخرًا تم إبلاغ الشركة منذ أبريل بها من قِبل الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وليست وليدة الصدفة أو جديدة.

ويصبح سعر المتر المكعب للغاز، بموجب هذه الزيادة، في الشريحة الأولى (من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا) 4 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات.

وارتفع سعر المتر بالشريحة الثانية (أكثر من 30 مترًا وحتى 60 مترًا مكعبًا)، إلى 5 جنيهات بدلًا من 4 جنيهات.

وتشمل الزيادة الشريحة الاستهلاكية الأعلى (أكثر من 60 مترًا مكعبًا)، ليصبح سعر المتر فيها 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.

اقرأ أيضًا:

تعرف على شروط حيازة أكثر من حيوان خطر وفقًا للقانون

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

أول تعليق من "كهرباء الإسكندرية" على الإعصار.. والخسائر لا تذكر

تعرف على حالات تشغيل الأطفال وفقًا لقانون العمل