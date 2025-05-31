تبكيرات وتالجو إضافي.. تعديلات من السكة الحديد بمناسبة عيد الأضحى

كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطار تالجو إضافي رقم 2050 من القاهرة إلى أسوان يوم 4/6/2025 فقط حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:10 ويصل أسوان الساعة 9:30 صباح اليوم التالي كالجدول المرفق.

كما قررت الهيئة، تبكير جدول القطار المخصوص رقم 1946 (ثانية مكيفة) القاهرة/ أسوان يوم 5/6/2025 فقط (وقفة عيد الأضحى المبارك) حتى يتمكن جمهور الركاب من الوصول إلى الوجه القبلي قبل صلاة عيد الأضحى المبارك حيث يقوم من القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان الساعة 5:15 طبقًا للجدول المرفق.

وتقدمت الهيئة بخالص التهاني للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أنها لا تتوانى في بذل أقصى جهودها للعمل على راحة جمهور الركاب.

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