طلب إحاطة: لماذا الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى؟

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب السيد شمس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرَي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن الارتفاع المبالغ فيه في أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ما يُثقل كاهل المواطن ويؤثر بشكل مباشر على الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل التي تستعد لشراء الأضاحي أو اللحوم خلال هذه المناسبة الدينية المهمة.

وقال شمس الدين: لقد تم رصد زيادات غير مبررة في الأسعار، وصلت في بعض المناطق إلى ما يزيد على 30% في سعر كيلو اللحم، والذي وصل في بعض المناطق إلى 450 جنيهًا دون وجود تدخل واضح من الجهات الرقابية لضبط الأسواق أو توفير بدائل بأسعار مناسبة من خلال منافذ الدولة أو المجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا أن هذا الارتفاع يثير القلق حول دور الحكومة في الرقابة على الأسواق، وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة خاصة في مواسم تتزايد فيها احتياجات المواطنين.

وتساءل النائب: أين دور الحكومة في الرقابة على أسعار اللحوم الحمراء؟ ولماذا سنويًّا ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك ترتفع أسعار اللحوم بصورة جنونية وغير مبررة؟ وهل سوف تنتظر الحكومة ليصل سعر كيلو اللحم إلى 500 جنيه في أيام عيد الأضحى المبارك؟ ولماذا لا تتدخل الحكومة بزيادة عرض المواشي داخل الشوارد وبأسعار مخفضة؟ مطالبًا رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، واستدعاء وزيرَي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، للرد على تساؤلاته ومعرفة الإجراءات المتخذة لضبط الأسعار، وتوفير اللحوم للمواطنين بجودة مناسبة وسعر عادل.

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