مصر للطيران: خصومات تصل لـ 50% بمناسبة العيد والصيف

كتب- محمد نصار:



أعلنت شركة مصر للطيران، عن إطلاق مجموعة من العروض الترويجية الخاصة بموسم عيد الأضحى والصيف، تشمل تخفيضات على ترقيات السفر والتذاكر الدولية.



وتتضمن العروض، وفق بيان الشركة، خصمًا بنسبة 50% على رسوم تعلية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال، للتذاكر الدولية الصادرة قبل 27 مايو 2025، على أن يستمر العمل بهذا العرض حتى 30 يونيو 2025.



كما تقدم الشركة تخفيضًا بنسبة 25% على تذاكر درجة رجال الأعمال، بشرط شراء التذاكر حتى 10 يونيو 2025، والسفر حتى نهاية الشهر نفسه.



وفي سياق متصل، تختتم مصر للطيران اليوم، السبت 31 مايو، الجسر الجوي لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة، والذي انطلق في 14 مايو الجاري، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج إلى أرض الوطن اعتبارًا من 9 يونيو المقبل.



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