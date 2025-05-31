كتب- أحمد السعداوي:

استضاف الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم السبت، الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس جامعة نيو جيزة، بمكتبه بمقر وكالة الفضاء المصرية.

يأتي ذلك ذلك في إطار مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبَين؛ يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون العلمي والبحثي، وتوظيف تكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البعد في مجالات استراتيجية تخدم جهود التنمية المستدامة.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التكامل في عدد من المجالات الحيوية؛ من بينها: التعليم والتدريب وبناء القدرات، وعلوم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي، والزراعة الصحراوية، والاتصالات والأمن السيبراني، والموارد الطبيعية وعلوم الأرض، والتصنيع الذكي والهندسة العكسية، والتخطيط العمراني والمدن الذكية، والطاقة المتجددة.. وغيرها من التخصصات ذات الصلة.

ويشمل التعاون تبادل المعلومات العلمية، وإتاحة الموارد الأكاديمية، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات علمية، والتعاون في برامج الدراسات العليا والتأهيل الأكاديمي للباحثين والكوادر الهندسية.

اصطحب الدكتور شريف صدقي، عقب مراسم التوقيع، نظيره الدكتور أحمد سامح فريد، في جولة تفقدية داخل مقر الوكالة، شملت عددًا من المعامل المتخصصة والمنشآت الفنية؛ حيث اطلع على الإمكانات العلمية والتقنية التي تمتلكها الوكالة في مجالات تصميم وتصنيع واختبار الأقمار الصناعية، مؤكداً أهمية توظيف هذه الإمكانات في دعم الأهداف المشتركة للجانبَين.

وتبادل الدكتور شريف صدقي والدكتور أحمد سامح فريد الدروع التذكارية، في تأكيد رمزي على روح التعاون والشراكة البناءة بين المؤسستين، والتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة تدعم مسيرة التقدم العلمي في مصر.

اقرأ أيضًا:

تعرف على شروط حيازة أكثر من حيوان خطر وفقا للقانون

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

أول تعليق من "كهرباء الإسكندرية" على الإعصار.. والخسائر لا تذكر

تعرف على حالات تشغيل الأطفال وفقًا لقانون العمل