وزير الصحة يتفقد مستشفى وادي النطرون.. وتوجيه بشأن مصابي الحوادث

كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى وادي النطرون التخصصي، بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراجعة خطة تأمين المدن الساحلية تزامنا مع اقتراب موسم الأجازات الصيفية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بتفقد أعمال تطوير واجهة المستشفى، حيث وجه بالتنسيق مع المحافظة لتمهيد الطريق المؤدي للمستشفى الذي يعتبر وجهة هامة لاستقبال مصابي حوادث طريق «القاهرة إسكندرية الصحراوي»، على مدار الـ 24 ساعة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد قسم الاستقبال والطوارئ وفرز وتقييم الحالات، كما اطلع على معدلات التردد على القسم والتي بلغت 1103 حالة، بداية من أول يناير إلى نهاية أبريل 2025، موجهًا بتوفير أطقم طبية في جميع التخصصات، ودعمهم بفرق الانتشار السريع للتعامل مع حالات الحوادث.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع جولته بتفقد قسم الغسيل الكلوي، المكون من 15 سرير مجهز بأحدث ماكينات الغسيل، والتي تبلغ 21 ماكينة غسيل كلوي، ويتلقى الخدمة بالقسم 63 مريضا، بعدد جلسات 784 جلسة، حيث حرص الوزير على الاستماع للمرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، كما وجه بتوجيه إحدى حالات الغسيل الكلوي، لمستشفى أخر أقرب لمحل سكنه.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على تفقد قسم الرعاية المركزة، والاطلاع على نسب الإشغال، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للقسم 16 سرير رعاية بنسبة إشغال بلغت 80%، كما تفقد قسم الحضانات، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية به 6 حضانات.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد القسم الداخلي بالمستشفى، واطلع على تطورات الحالة الصحية للمرضى بالقسم، كما استمع إلى آرائهم ومدى رضاهم عن الخدمة، موجهًا بتوفير كافة الخدمات الطبية لهم.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد تفقد قسم الأشعة المقطعية، وقسم التطبيب «عن بعد» الذي تم إنشاءه بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لتقديم كافة الاستشارات الطبية عن بعد من خلال استشاريين في جميع التخصصات الطبية.

وقال «عبدالغفار» إن زيارة الوزير تضمنت المرور على نقاط إسعاف الكيلو 58، والكيلو 41 طريق القاهرة، والكيلو 18 بطريق «العلمين - وادي النطرون» حيث تفقد السيارات وتجهيزاتها، وأماكن الإقامة، واطلع على آلية تلقي البلاغات، وتوزيع الإصابات على مستشفيات الإحالة، ووجه بوضع لافتات واضحة لكل نقطة .

يذكر أن مستشفى وادي النطرون يقع في الكيلو 108 علي طريق «القاهرة-إسكندرية الصحراوي»، على مساحة 23 ألف متر، والمباني على مساحة 4 ألاف متر، وتخدم منطقة وادي النطرون، و المدن المحيطة بإجمالي 116 ألف نسمة.

يرافق نائب رئيس الوزراء خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

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