خبير يكشف سبب الأمطار الغزيرة والمتطرفة وغير المتوقعة على الإسكندرية

كتب- محمد نصار:

علق الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، على موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة والمتطرفة وغير المتوقعة، الذي شهدته مدينة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.

وقال "العسكري"، عبر حسابه على فيسبوك: في ظل وجودي في مدينتي الإسكندرية وحضوري وإلى مصر الحبيبة التي لها مكانة خاصة جدًا في قلبي شهدت بنفسي حدث مناخي متطرف، خلال الأيام القليلة الماضية، تشرفت بتقديم تدريب مكثف لمدة ثلاثة أيام لوزارة الموارد المائية والري بالشراكة مع اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة.

وأضاف: ناقشنا خلال الورشة تأثير تغير المناخ على مياه البحر المتوسط وكيف يمكن أن تتأثر مدينة الإسكندرية بشكل متزايد، هذا الصباح، استيقظت على حدث جوي شديد، يؤكد تمامًا ما تحدثنا عنه: تغير المناخ حقيقة واقعة، وارتفاع درجات حرارة سطح البحر يؤدي إلى زيادة تكرار هذه الظواهر الجوية المتطرفة وشدتها.

وتابع الدكتور هشام العسكري: علينا أن ندرك أن شهري سبتمبر وأكتوبر لم يعودا كما كانا من قبل، ويجب أن نظل يقظين ومستعدين للتكيف مع هذه الأنماط الجوية المتغيرة، دعونا نكون دائمًا على استعداد ونعمل معًا لحماية مجتمعاتنا من آثار تغير المناخ.

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