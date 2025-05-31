وزير الزراعة: 3.14 مليون فدان مزروعة بالقمح هذا العام

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ومحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، شونة توريد القمح بقرية العزيزية في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك لمتابعة سير أعمال توريد محصول القمح لموسم 2025.

وأكد الوزير، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمزارعي القمح، الذي يُعد محصولًا استراتيجيًا هامًا يُستخدم في صناعة رغيف الخبز المدعم، مشيرًا إلى أن المساحات المزروعة هذا العام بلغت حوالي 3.14 مليون فدان على مستوى الجمهورية، بينما تجاوزت كمية الأقماح الموردة حتى اليوم 3.7 مليون طن، مع استمرار عمليات التوريد.

وأوضح "فاروق" أن الحكومة حرصت على تحديد سعر مجزي لاستلام القمح (2200 جنيه للأردب) قبل موسم الزراعة بهدف تشجيع المزارعين، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج والدعم الفني والميكنة الزراعية بتكلفة منخفضة، لضمان إنتاجية مرتفعة ورفع دخل الفلاحين.

وأشار إلى جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال التنسيق بين جميع الجهات وتقديم الدعم المستمر للمزارعين، بالإضافة إلى المشروعات الزراعية العملاقة التي ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية ورفع الإنتاجية والتوسع في الصادرات الزراعية المصرية.

من جانبه، أكد محافظ الشرقية، اهتمام المحافظة بمحصول القمح، حيث تصدرت المحافظة سابقًا قائمة المحافظات في زراعة وتوريد القمح، مع تجهيز 55 موقعًا لاستقبال الأقماح بسعة تخزينية تبلغ نحو 759 ألف طن، وقد تم توريد أكثر من 584 ألف طن حتى الآن.

وأوضح محمد أبو السعود، أن البنك الزراعي استقبل أكثر من 600 ألف طن من القمح في 190 موقعًا تخزينيًا منذ بداية موسم التوريد، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 88.2 مليار جنيه تم صرفها للمزارعين خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، في إطار جهود دعم الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد.

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