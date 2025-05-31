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محافظ القاهرة: مستعدون لدعم مستشفى 57357

12:25 م السبت 31 مايو 2025
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كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، استعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم الدعم لمستشفى 57357، مشيدًا بالمستوى الراقي والمتقدم للخدمات العلاجية المقدمة للأطفال من محاربي السرطان.

جاء ذلك خلال جولة محافظ القاهرة بالمستشفى عقب تفقده للجان الشهادة الاعدادية المنعقدة بها للاطمئنان على الطلاب.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن عملية إنشاء وتطوير المستشفى مثلت تحديًا تكاتفت فيه جميع أجهزة الدولة والمواطنين لتحقيقه ورعايته.

رافق محافظ القاهرة، خلال الجولة، أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357 ومدير عام المستشفى، وسماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

وخلال الزيارة تفقد محافظ القاهرة ومرافقوه أقسام المستشفى المختلفة (الاستقبال، العيادات الخارجية، الصيدلية، عيادات اليوم الواحد، وحدة البحث العلمي، القسم الداخلي)، وأثنى على جهود الأطباء والباحثين والمتطوعين والمتبرعين بالمستشفى، متمنيًا الشفاء لكل المرضى المتواجدين بها.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة مستشفى 57357 محاربي السرطان
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