تحرك برلماني بشأن استعدادات الحكومة لامتحانات الثانوية العامة

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، بشأن الاستعدادات لامتحانات شهادة الثانوية العامة.

وقالت النائبة، في بيان لها اليوم السبت، إن أيامًا قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة، وهي التي تمثل مرحلة مهمة في الحياة التعليمية للعديد من أبناء الأُسر المصرية.

وأشارت سلامة إلى أنه في الأعوام السابقة تكررت بعض المشكلات؛ لا سيما في ما يتعلق بانتشار حالات الغش في اللجان، وهو ما يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب في الالتحاق بالتعليم الجامعي.

وأكدت عضو مجلس النواب أنه على وزارة التربية والتعليم أن تكون لديها خطة واضحة المعالم، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمنع الغش في الامتحانات.

وطالبت النائبة بتشديد الرقابة على اللجان، لا سيما في ما يتعلق ببعض الوسائل الحديثة، مثل سماعات البلوتوث وغيرها من الحيل.

ولفتت النائبة أمل سلامة إلى أن هناك مشكلة أكبر تتمثل في تسريب الامتحانات عبر بعض المنصات، وهو أمر بالغ الخطورة، قائلةً: لا بد أن تتنبه له وزارة التربية والتعليم مبكرًا، لمنع تكراره.

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