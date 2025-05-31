تحديث حالة الطقس.. تجدد السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

تشير أحدث صور الأقمار الصناعية، إلى تجدد تكوّن السحب الرعدية الممطرة فوق محافظة مطروح.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن من المتوقع أن تمتد تدريجيًا لتشمل باقي مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت.

كما يُتوقع امتداد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق جنوب الوجه البحري خلال ساعات النهار، لكنها ستكون أقل حدة مقارنة بالمناطق الشمالية.

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