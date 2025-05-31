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أول تعليق من "كهرباء الإسكندرية" على الإعصار.. والخسائر لا تذكر

05:14 ص السبت 31 مايو 2025

المهندس إيهاب الفقي

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كتب - محمد صلاح:

أعلن المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى في جميع المناطق التابعة للشركة، مع الدفع بفرق فنية على استعداد للتدخل حال حدوث أي أعطال طارئة.

وأكد الفقي في تصريحات خاصة أدلى بها لمصراوي، أنه تم على الفور تشكيل غرفة عمليات مركزية تحت رئاسته لمتابعة مجريات الأحداث أولًا بأول، مع التنسيق الكامل مع الجهات المختلفة، وكذلك الدفع بوحدات طوارئ وديزل في محيط المناطق الاستراتيجية مثل المستشفيات وأقسام الشرطة وغيرها من المناطق الهامة التي تتطلب توفير أكثر من مصدر لاستقرار وانتظام التيار الكهربائي.

وشدد على أنه لم يتم قطع التيار الكهربائي عن أي منطقة حتى الآن، مؤكدًا أن الشبكة البُنية للكهرباء تعمل بكفاءة تامة، وهناك استقرار في التغذية الكهربائية لمعظم المناطق، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ممثلة في منطقة الإسكندرية لنقل الكهرباء.

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