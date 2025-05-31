تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

المحامي محمد حمودة عن وفاة أحمد الدجوي: ده مش بحبح وسوكة اللي نفذوها

قال الدكتور محمد حمودة، محامي الراحل أحمد الدجوي، إن وفاة حفيد نوال الدجوي ليست انتحارًا بل جريمة قتل محترفة نفذت بمهارة في وضح النهار.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن الجرائم الليلية تنفذها عصابات غير محترفة، بينما تُظهر واقعة أحمد تخطيطًا دقيقًا يشير إلى دوافع خطيرة من أطراف نافذة.

المحامي محمد حمودة: وفاة أحمد الدجوي جريمة قتل محترفة وليست انتحارًا

قال الدكتور محمد حمودة، محامي الراحل أحمد الدجوي، إن وفاة حفيد نوال الدجوي ليست انتحارًا بل جريمة قتل محترفة نفذت بمهارة في وضح النهار.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن الجرائم الليلية تنفذها عصابات غير محترفة، بينما تُظهر واقعة أحمد تخطيطًا دقيقًا يشير إلى دوافع خطيرة من أطراف نافذة.

المحامي محمد حمودة: نوال الدجوي مخطوفة.. وحفيداتها استولتا على إرثها

قال الدكتور محمد حمودة، محامي الراحل أحمد الدجوي، إن الدكتورة نوال الدجوي، مؤسسة التعليم الموازي في مصر والشرق الأوسط، تعاني من الخرف بسبب الشيخوخة ويجب عرضها على لجنة طبية تابعة للنيابة العامة.

وأضاف، خلال حواره مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن نوال "مخطوفة" منذ 2023 في فيلا حفيدتيها إنجي وماهيتاب، اللتان تسيطران على إرثها.

حسام موافي: تسارع ضربات القلب قد يسبب فقدان الحركة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن "حالة فقدان القدرة على الحركة قد تكون بسبب تسارع في ضربات القلب، وهو أمر شائع ويمكن أن يحدث بشكل مفاجئ".

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما" المذاع على قناة صدى البلد، أن "أهم خطوة في تشخيص هذه الحالة هي معرفة نوع التسارع، سواء كان أذينيًا أو بطينيًا". وأشار إلى أن الاختبارات الأولية مثل "الهولتر قد لا تظهر الحالة إذا لم تحدث أثناء الفحص".

هل يجوز الإنابة في أداء الحج؟.. الأزهر يوضح تباين آراء الفقهاء

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن حديث المرأة التي قالت للنبي الكريم: "يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟"، وأجابها النبي: "نعم"، يحمل في طياته دلالات عظيمة في البلاغة، والفقه، والأدب، وأصول الاستنباط.

وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال برنامج "أعرف نبيك" المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة، أن "هذه المرأة ضربت مثالاً في الإيجاز والبلاغة، إذ جمعت المعنى بعبارات قصيرة واضحة".

عالم بالأوقاف: كل لحظة في العشر الأوائل من ذي الحجة كنز لا يعوض

وجّه الشيخ أحمد الفرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف، دعوة للمسلمين إلى اغتنام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، لما تحمله من فضل عظيم ونفحات إيمانية لا تتكرر، مؤكدًا أنها من أفضل أيام العام التي أقسم الله بها في كتابه الكريم.

وأضاف في حواره ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الأيام تجتمع فيها أمهات العبادات من صلاة وصيام وحج وصدقة وذكر، مشددًا على أن "كل لحظة فيها كنز لا يُعوّض"، لما تحمله من أبواب مفتوحة للرحمة والمغفرة.