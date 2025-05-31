كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة يوم الخميس المقبل 5 يونيو الذي يوافق وقفة عيد الأضحى المبارك 2025.

واصل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الجمعة، زيارته الرسمية إلى دولة صربيا، بلقاء موسع مع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربية، ميهايلوفيسوفيتش، وممثلي عدد من الشركات المهتمة باستقدام العمالة المصرية، خاصة في مجالات السياحة والتشييد والبناء.

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة كتابًا دوريًا برقم (151) لسنة 2025، موجّهًا إلى الشركات الأعضاء، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار لضمان نجاح موسم الحج السياحي لعام 1446 هـ.

كشف مصدر مطلع، أن الأزهر الشريف خاطب وزارة المالية، لمد عقود مدرسي الحصة بالمعاهد، للعام الدراسي المقبل.

تستضيف نقابة الصحفيين، غداً النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.

التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن حديث المرأة التي قالت للنبي الكريم: "يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟"، وأجابها النبي: "نعم"، يحمل في طياته دلالات عظيمة في البلاغة، والفقه، والأدب، وأصول الاستنباط.

نفذ معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع معهدى بحوث الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، 20 ندوة إرشادية في 18 محافظة بهدف النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، وتنميتها.

زار وفد من المجلس القومي للمرأة، وكالة التنمية الفلاحية بمدينة الرباط بالمملكة المغربية بحضور ماري لويس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة الريفية والأستاذة مي محمود مدير إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس وعبدالحكيم عريبة المدير الإداري والمالي للوكالة وعدد من رؤساء القطاعات المختلفة، ومتدربين من خريجي برامج التدريب الزراعي بالمجلس.

قال الدكتور محمد حمودة، محامي الراحل أحمد الدجوي، إن الدكتورة نوال الدجوي، مؤسسة التعليم الموازي في مصر والشرق الأوسط، تعاني من الخرف بسبب الشيخوخة ويجب عرضها على لجنة طبية تابعة للنيابة العامة.