هل هناك طريقة لكشف عسل النحل المغشوش؟.. رئيسة بحوث النحل تُجيب

كتب- عمرو صالح:

كشفت الدكتورة أسماء أنور رئيس قسم بحوث النحل التابع لمعهد وقاية النباتات بوزارة الزراعة، حقيقة وجود طرق تقليدية لكشف عسل النحل المغشوش لتجنب تناوله واستخدامه في صناعة الحلويات خاصة بعد أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتناول طرق الكشف عن سلامة عسل النحل دون اللجوء لأساليب علمية.

وقالت "أنور"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الطريقة الصحيحة لفحص عسل النحل والتأكد من سلامته وعدم خلطه بسكر جلوكوز أو مواد أخرى هي فحصه بمعمل جودة عسل النحل واختبارات العسل التابع لمعهد وقاية النباتات الذي يقوم بالكشف عن جميع الأعسال المصرية نافية وجود أي طريقة تقليدية لفحص العسل وكشف ما إن كان مغشوش أو سليم.

وأشارت إلى أن المستهلك المداوم على شراء وتناول العسل يمكن كشف المغشوش منه بسهولة، موضحة أنه يملك القدرة على الشم والتذوق وفحص لونه والتأكد من سلامته الصحية.

وأوضحت أنور، أن العسل الطبيعي هو نتاج مباشر للنحل بعد جمع رحيق الأزهار وتحويلها إلى مادة غنية بالسكريات الطبيعية والإنزيمات ومضادات الأكسدة أما العسل المغشوش، فيتم خلطه أو تصنيعه بإضافة كميات من السكر أو الجلوكوز التجاري أو النشا، ما يفقده قيمته الغذائية ويؤثر سلبًا على الصحة.

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