أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 5 يونيو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا السبت طقس ربيعي مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع تشهد البلاد اليوم السبت 31 مايو سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الأحد 1 يونيو وحتى الخميس 5 يونيو نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء.

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