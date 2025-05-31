كتب- أحمد الجندي:

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في المقابلات الشخصية التي تجريها الأكاديمية الوطنية للتدريب للمتقدمات للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، وكان في استقبالها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، يأتي ذلك بمشاركة العديد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة.

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المرأة تعيش عصرها الذهبي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، لاسيما تمكين المرأة لتولي المناصب القيادية، لافتة أن ما يجري الآن في الأكاديمية الوطنية للتدريب خير دليل على ذلك، حيثُ تُعد الأكاديمية منارة التدريب في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط، لأنها تعمل على الاستثمار في العنصر البشري، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وقيادة المؤسسات والبرامج المتنوعة، ومواجهة التحديات التي تواجهها الدول.

أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن الأكاديمية تقدم تجربة فريدة من نوعها، معتمدة على برامج رائدة ومتخصصة بمنهجية وفكر حديث، تجمع بين تبادل الخبرات لمواكبة أحدث وسائل التعلم وآخر التطورات في مجالات المعرفة المختلفة مرتكزة في ذلك على دمج الخبرات المحلية والإقليمية، بهدف ضخ كوادر متخصصة في شرايين القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني، والخطوط الأمامية التى تتعامل مباشرة مع الجمهور، واحداث تغيير واضح في المجتمع والاقتصاد وغيره من القطاعات التي تسهم في بناء ودعم الاقتصاد الوطني، وتطوير ورفع كفاءة وأداء العاملين في القطاعات المختلفة.

أشارت "المشرف العام على المجلس" أن عملية اختيار المتقدمات للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" تتم وفق أعلى المعايير المهنية والاحترافية الدقيقة، بهدف انتقاء أفضل المتقدمات، لتخريج كوادر بشرية تليق بمكانة الجمهورية الجديدة، وقادرة على المنافسة على مستوى العالم.

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