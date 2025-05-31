برلمانية تطالب بضرورة الترويج للأنشطة والمواقع السياحية بالساحل

كتب- عمرو صالح:

أكدت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، أن الساحل الشمالي أصبح أحد المحاور الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والسياحية في مصر، مشيرة إلى أن هذه المنطقة تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لأن تصبح وجهة عالمية جاذبة للسياحة والاستثمار، خاصة مع ما تشهده من تطوير شامل و توسعات عمرانية ومشروعات قومية ضخمة.

وأشادت "رمزي"، في بيان لها بما أعلنه وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، حول تدشين مطار دولي جديد بمدينة رأس الحكمة، معتبرة أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة حركة الوفود السياحية، وتسهيل الربط بين الساحل الشمالي والأسواق السياحية الإقليمية والعالمية.

وفي سياق متصل، أشارت النائبة إلى أن الإعلان عن مشروع استثماري ضخم من جانب شركة “سكاي أبو ظبي” بقيمة 240 مليار جنيه في رأس الحكمة، يُعد مؤشرًا واضحًا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، كما يعكس الإمكانات الاستثمارية الهائلة التي تتمتع بها المنطقة، ويعزز من مكانة رأس الحكمة كمدينة واعدة على الخريطة السياحية العالمية.

وفي إطار الاستعداد لموسم الصيف، طرحت رمزي مجموعة من المقترحات لتعزيز الترويج للساحل الشمالي، من بينها إطلاق حملات دعائية دولية تسلط الضوء على المقومات الطبيعية والبنية التحتية المتطورة في المدن السياحية الجديدة بالعلمين، والاستمرار في تنظيم فعاليات ثقافية وفنية ورياضية ممتدة طوال أشهر الصيف لاستقطاب شرائح متنوعة من السياح، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير الخدمات السياحية ورفع كفاءة البنية التحتية، واستخدام منصات التواصل والإعلام الدولي في الترويج للأنشطة والمواقع السياحية بالساحل.

وشددت رمزي على أن الاهتمام الذي توليه الدولة بتطوير الساحل الشمالي ليس فقط سياحيًا، بل أيضًا باعتباره قاطرة تنموية واستثمارية شاملة، موضحة أن السياحة تظل من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، وتلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

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