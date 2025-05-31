وفد حكومي أوزباكي يتفقد بعض المشروعات الزراعية في مصر

كتب- عمرو صالح:

أجرى الوفد الحكومي الأوزبكي رفيع المستوى، الذي يزور مصر حاليًا برئاسة "رابيقوف طاهر جون" مدير أمانة مجلس الوزراء للاستثمارات والصادرات والتجارة والزراعة وإدارة المياه بدولة أوزبكستان، على مدار أربعة أيام عددًا من الزيارات الميدانية المكثفة، تلبية لدعوة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لهم خلال اللقاء المشترك، وتكليفه الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بمرافقتهم.

وشملت زيارات الوفد الأوزبكي عددا من المحطات الهامة، للاطلاع على العديد من التجارب المهمة التي يمكن الاستفادة منها في مجال تبادل ونقل الخبرات، في إطار التكليفات الرئاسية بتعزيز التعاون مع أوزبكستان ومتابعة الملفات الفنية لتنفيذ مخرجات اللجان المشتركة، حيث شملت تلك الزيارات بعض المشروعات والكيانات الزراعية في مصر، فضلًا عن المراكز والمعاهد والمعامل البحثية، والمزارع المتميزة في إنتاج المحاصيل المختلفة.

استهل الوفد الأوزبكي زيارته المكثفة لمركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور عادل عبدالعظيم، حيث تم استعراض خطط وأنشطة المركز البحثية، وجهوده في تحقيق الأمن الغذائي، والنهوض بإنتاجية المحاصيل الزراعية. كذلك تم تفقد معرض التميز والابتكار الذي نظمه المركز، بهدف إلقاء الضوء على الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في القطاع الزراعي، وجهود الباحثين في النهوض بالبحث العلمي الزراعي.

واطلع الوفد الأوزبكي أيضًا خلال زيارته للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية على دور المعمل وأنشطته، وأقسامه المختلفة، والخطوات التي تجرى لتحليل العينات للمنتجات الزراعية والغذائية، للتأكد من جودتها قبل تصديرها إلى الخارج.

واستقبل معهد بحوث وقاية النباتات برئاسة الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد الوفد الأوزبكي، حيث تعرف الوفد على ما يقدمه المعهد من مخرجات تحقق برامج إدارة المكافحة المتكاملة للآفات من خلال زيارة معمل إنتاج العوامل الحيوية لمكافحة آفات المزارع العضوية و مُكَوِّن مكافحة الآفات الاقتصادية بالجاذبات، فضلًا عن المعمل المركزي ومعمل التقييم الحيوي.

وشملت زيارة الوفد الأوزبكي للمعهد أيضًا تفقد المعمل المركزي ومعمل التقييم الحيوي للتعرف على دورهما الفاعل في دعم العمل البحثي داخل المعهد أو خارجه، فضلًا عن زيارة المتحف المرجعي للحشرات بقسم بحوث الحصر والتصنيف كقاعدة بيانات يُعتمد عليها لجمع المعلومات وتحليلها وتحديد درجة التهديد التي تشكلها الآفات للمحاصيل الزراعية والبيئة، ووضع الاستراتيجيات المناسبة للسيطرة عليها، فضلًا عن زيارة معمل التصنيف المرئي الدقيق بالقسم للتعرف على دوره في تعريف الحشرات لحماية المزروعات من الآفات المحلية أو الغازية أو الوافدة نتيجة التبادل التجاري.

فيما أبدى الوفد الأوزبكي اهتمامًا كبيرًا بالتقنيات المستخدمة للسيطرة على الآفات النباتية بطرق طبيعية لتعزيز الإنتاج الزراعي وحماية البيئة بدلًا من الاعتماد على المبيدات الكيميائية التقليدية.

وفي سياق متصل استقبل مركز بحوث الصحراء برئاسة الدكتور حسام شوقي رئيس المركز الوفد الأوزبكي، حيث استعرض رئيس المركز نشأة وتاريخ المركز، وأهميته وجهوده في مواجهة تحديات التصحر والتغيرات المناخية، من خلال دعم البحث العلمي وتطبيقاته في الزراعة الحديثة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الصحاري المصرية التي تغطي أكثر من 96% من مساحة البلاد، بالإضافة إلى إسهاماته التاريخية في دعم البحث العلمي الزراعي والرؤية المستقبلية له ومكانته كأحد أقدم المراكز البحثية في المنطقة.

وتفقد الوفد خلال زيارته لمركز بحوث الصحراء الأقسام والمعامل التابعة له، فضلًا عن مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه ومركز التميز للزراعة الملحية، حيث تم استعراض أحدث الأجهزة المستخدمة في تحليل المياه وتقييم كفاءة الأغشية، من بينها أجهزة التحليل الدقيق والنظائر، والأشعة السينية، والمجهر الإلكتروني.

وأعرب الوفد عن سعادتهم البالغة وحفاوة الاستقبال واهتمام الجانب المصري بتوسيع آفاق التعاون العلمي والتقني، مؤكدًا على حرص جمهورية أوزبكستان على تبادل الخبرات الناجحة في مجالات استصلاح الأراضي، وإدارة الموارد الطبيعية، والزراعة الحديثة، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية التي تواجه البلدين.

وفي سياق متصل رافق رئيس مركز بحوث الصحراء الوفد الأوزبكي في جولة ميدانية موسعة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء للاطلاع على التجارب المصرية الرائدة في مجالات الزراعة الصحراوية والتنمية المستدامة، حيث تفقد الوفد محطة بحوث رأس سدر بجنوب سيناء للاطلاع على مجموعة من التجارب البحثية المتقدمة في الزراعة الصحراوية بمختلف أنواعها، والتعرف على الزراعات غير التقليدية التي تتم زراعتها داخل المحطة البحثية.

وتفقد الوفد أيضًا بنك الجينات النباتية للأصول الوراثية، الذي يُعد من أحدث المشروعات التي ينفذها المركز لحفظ وصيانة الأصول الوراثية للنباتات الصحراوية، بالإضافة إلى الاطلاع على مشروعات تحلية المياه التي ينفذها المركز، وعلى رأسها "المحطة العائمة" لتحلية المياه، كذلك بعض النماذج المتطورة لمعالجة المياه.

واطلع الوفد أيضًا على أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني، وعلى الزراعات غير التقليدية مثل المورينجا والكينوا، إضافة إلى تجارب استخدام الأسمدة الحيوية والعضوية والنانوية في إنتاج القمح وبعض المحاصيل الحقلية.

وتفقد الوفد تجمع النثيلة التنموي، فضلًا عن مركز خدمات النثيلة، الذي يمثل نموذجًا متكاملًا لتقديم الخدمات الزراعية والتنموية للمزارعين بمحافظة شمال سيناء، باعتباره أحد أهم التجارب المصرية لتحقيق الاستقرار المعيشي وبناء سيناء والوافدين إليها من وادي النيل والدلتا، حيث التقى الوفد بعدد من مزارعي التجمعات الزراعية الذين قدموا نماذج من الحاصلات الزراعية أمام الوفد.

من ناحيتهم أعرب الوفد الأوزبكي عن إعجابهم الكبير بالخبرات المصرية في إنشاء مجتمعات زراعية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، مشيدين بدور مركز بحوث الصحراء في تقديم نماذج رائدة وحلول عملية للتحديات البيئية والزراعية في المناطق الصحراوية.

وقال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن زيارات الوفد الأوزبكي شملت أيضًا تفقد مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك باعتباره من أهم المشروعات القومية العملاقة في المجال الزراعي، حيث تم استعراض جهود الجهاز لتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تفقد بعض المشروعات الزراعية التي ينفذها الجهاز، كذلك الاطلاع على الإنتاج الزراعي المتميز.

وأضاف موسى أن الوفد زار إحدى كبرى الشركات العاملة في قطاع تصدير الحاصلات الزراعية، حيث تم عرض تقديمي حول الشركة وأنشطتها وحجم أعمالها على المستوى الدولي والإقليمي، حيث تم الإشارة إلى أن من ضمن أنشطتها أيضًا تقديم الاستشارات الزراعية الفنية في مجال استصلاح الأراضي، نظرًا لما تمتلكه من خبرة عالمية في هذا المجال، لافتًا إلى أن الجانب الأوزبكي أعرب عن رغبته في التعاون مع الشركة والاستفادة من خبرتها في استصلاح الأراضي الصحراوية والجافة بأوزبكستان والتي تبلغ مساحتها ما يقرب من ٣٠% من إجمالي مساحة الدولة.

وأوضح المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية أنه تم أيضًا اصطحاب الوفد الأوزبكي لزيارة كبرى الشركات العاملة في مجال الإنتاج النباتي، حيث تم الاطلاع على أنشطة الشركة، وزيارة مزرعتها الخاصة لمشاهدة زراعات العنب المخصص للتصدير لدول الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن زراعات البنجر والآبار الجوفية المستخدمة في مياه الري الحديث.

من ناحيتهم أشاد الوفد الأوزبكي بالجهود المبذولة لدعم البحث العلمي والابتكار، والخبرات المصرية في العديد من المجالات، معربًا عن تطلعه للتعاون المثمر مع مصر، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والبحوث والتجارب، فضلًا عن استصلاح الأراضي، ومواجهة التغيرات المناخية ومكافحة التصحر.

وانتهت زيارة الوفد بالترتيب لعقد اجتماع مع بعض شركات القطاع الخاص للاتفاق على آلية التعاون المشترك في المجال الزراعي.

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