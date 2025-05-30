المحامي محمد حمودة: وفاة أحمد الدجوي جريمة قتل محترفة وليست انتحارًا

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمد حمودة، محامي الراحل أحمد الدجوي، إن وفاة حفيد نوال الدجوي ليست انتحارًا بل جريمة قتل محترفة نفذت بمهارة في وضح النهار.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن الجرائم الليلية تنفذها عصابات غير محترفة، بينما تُظهر واقعة أحمد تخطيطًا دقيقًا يشير إلى دوافع خطيرة من أطراف نافذة.

وأوضح حمودة أن النيابة العامة قد تعيد معاينة مكان الحادث بعد العثور على آثار قد تحول القضية من انتحار إلى قتل، لكنه أشار إلى أن النيابة لم تحدد موعدًا بعد لإعادة فحص منزل الراحل، معقبًا: "اللي بيعمل الجريمة بالليل ده بحبح وسوكة مش قاتل محترف.. دي جريمة في منتهى الحرفية وفي عز النهار".

وأشار إلى أن أحمد كان بمفرده في المنزل، وشواهد التحقيق تدعم فرضية القتل، خاصة أن الجريمة لم تتضمن سرقة، مما يعزز احتمالية وجود دافع شخصي أو مالي كبير.

وأكد حمودة أن أحمد لم يكن يعاني من أمراض نفسية، نافيًا وجود أدوية نفسية بحوزته، واصفًا إياه بأنه أكاديمي متزن وسعيد بحفظ قضايا ضده قبل وفاته.



وأضاف أن المنتجع الذي وقعت فيه الجريمة، بلم هيلز، مؤمن بكاميرات وأنظمة مراقبة، مما يجعل السرقة العشوائية مستبعدة.

وأوضح أن الدكتورة نوال الدجوي تعاني من الخرف وضمور بالمخ، مشككًا في صحة شيك بقيمة 166 مليون جنيه وقّعته لشراء أراضٍ لأحمد، والذي أوقفته ابنتها منى وحفيدتاها مي وماهيتاب لحين تقييم حالتها الذهنية.

وأشار إلى أن صفقات بيع 5 فيلات و5 مدارس لماهيتاب وإنجي بأسعار وهمية تخضع للتحقيق، مؤكدًا أن هذه التصرفات تشير إلى استغلال نوال، مؤكدًا عزمه على حماية حقوق أحمد وكشف الحقيقة.