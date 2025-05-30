المحامي محمد حمودة: نوال الدجوي مخطوفة.. وحفيداتها استولتا على إرثها

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمد حمودة، محامي الراحل أحمد الدجوي، إن الدكتورة نوال الدجوي، مؤسسة التعليم الموازي في مصر والشرق الأوسط، تعاني من الخرف بسبب الشيخوخة ويجب عرضها على لجنة طبية تابعة للنيابة العامة.

وأضاف، خلال حواره مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن نوال "مخطوفة" منذ 2023 في فيلا حفيدتيها إنجي وماهيتاب، اللتان تسيطران على إرثها.

وأوضح حمودة أن صفقات بيع مدارس تابعة لنوال، مثل مدرسة بالدقي بـ19 مليون جنيه وأخرى بالزمالك بـ22 مليون جنيه، تُعد صورية وتهدف إلى الإضرار بالورثة.

وأشار إلى أن شيكات بأكثر من مليار جنيه بإمضاء نوال في 2024 تثير الشكوك، حيث أموالها تحت تصرف النيابة لحين تقييم حالتها العقلية.

وأكد حمودة أنه لا يشك مطلقًا في صحة اتهاماته، محذرًا من أن إثبات التزوير سيؤدي إلى سجن الحفيدتين.

وأضاف أن تاريخ نوال العظيم يُهدر بسبب "طمع" إنجي وماهيتاب، مؤكدًا أن الهبات المزعومة غير قانونية لأنها تتطلب تسجيلًا رسميًا يكشف عجز نوال الإدراكي، مشددًا على أن أحفاد نوال يعرفون هذا، لكنهم يتجنبون التوثيق لإخفاء الحقيقة.