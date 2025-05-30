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الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة في وقفة عيد الأضحى المبارك

11:14 م الجمعة 30 مايو 2025

طقس ربيعي مائل للحرارة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة يوم الخميس المقبل 5 يونيو الذي يوافق وقفة عيد الأضحى المبارك 2025.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد طقس ربيعي مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظم على القاهرة والوجه البحري العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

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