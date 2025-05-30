وفد القومي للمرأة يزور وكالة التنمية الفلاحية في الرباط

كتبت- نور العمروسي

زار وفد من المجلس القومي للمرأة، وكالة التنمية الفلاحية بمدينة الرباط بالمملكة المغربية بحضور ماري لويس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة الريفية والأستاذة مي محمود مدير إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس وعبدالحكيم عريبة المدير الإداري والمالي للوكالة وعدد من رؤساء القطاعات المختلفة، ومتدربين من خريجي برامج التدريب الزراعي بالمجلس.

واستعرضت ماري لويس دور المجلس في تمكين المرأة الريفية من خلال المبادرات والمشروعات المختلفة و دعت مسؤولي الوكالة لزيارة مصر والمجلس القومي للمرأة للتعرف على الجهود المبذولة في هذا المجال كما أشادت بالتجربة المغربية في التعاونيات الزراعية وطالبت بعرضها لتطبيق نماذج مماثلة في مصر.

كما أكدت مي محمود على أهمية هذه الزيارة باعتبارها فرصة لبناء جسور تعاون جديدة بين الجانبين و تحدثت عن دور المجلس في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وسلطت الضوء على مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية ودوره فى تدريب السيدات على الصناعات الزراعية مثل التجفيف ومنتجات الألبان، والتخليل، وأوضحت أن منتجات السيدات تُعرض حالياً بالمتحف المصري الكبير.

من جانبه، أعرب مدير وكالة التنمية الفلاحية عن سعادته بزيارة الوفد مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في ظل إهتمام المملكة المغربية من الكبير بالأسواق الإفريقية والدول العربية الشقيقة.

وانتهى اللقاء بعدد من التوصيات منها اقتراح توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والمغرب في مجال التعاونيات الزراعية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والخارجية في البلدين بهدف تبادل الخبرات واستخدام نموذج التعاونيات المصرية في تطوير أساليب الري والانتقال إلى الري بالتنقيط للحد من فاقد المياه بما يتماشى مع التغيرات المناخية وأهداف المستدامة.

تضمن اللقاء عرض تقديمي حول إستراتيجية تنمية وتسويق المنتجات المحلية في المغرب إلى جانب عرض فيلم “على البر” في ختام اللقاء.