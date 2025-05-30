خاص| الأزهر يخاطب المالية لمد عقود مدرسي الحصة بالمعاهد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع، أن الأزهر الشريف خاطب وزارة المالية، لمد عقود مدرسي الحصة بالمعاهد، للعام الدراسي المقبل.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إن عقود مدرسي الحصة تنتهي بانتهاء العام الدراسي الحالي، ومن ثم تمت مخاطبة وزارة المالية لمد هذه العقود للعام الدراسي المقبل.

وأشار المصدر، إلى أن الاستعانة بمدرسي الحصة بالأزهر الشريف سيظل مستمرا طالما أنه يوجد عجز بالمعاهد.

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كان الأزهر الشريف، أعلن في نوفمبر الماضي حاجته للاستعانة بعدد (12498) معلم بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/ 2025م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.