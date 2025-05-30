العمل: مستعدون لتوفير الكوادر المصرية المُدربة لسوق العمل الصربي

كتب- محمد أبو بكر:

واصل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الجمعة، زيارته الرسمية إلى دولة صربيا، بلقاء موسع مع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربية، ميهايلوفيسوفيتش، وممثلي عدد من الشركات المهتمة باستقدام العمالة المصرية، خاصة في مجالات السياحة والتشييد والبناء.

وأكد الوزير خلال الاجتماع استعداد الوزارة الكامل لتوفير الكوادر المصرية الماهرة والمدرَّبة لسوق العمل الصربي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تدريبية حديثة داخل مراكز متطورة تُعنى بتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن برامج التدريب تشمل أيضًا التوعية بحقوق وواجبات العمال قبل السفر، لضمان جاهزيتهم الكاملة للعمل في بيئة جديدة.

من جانبه، أشاد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربية بجهود مصر في تأهيل العمالة، مؤكدًا أن صربيا تمتلك العديد من المشروعات الواعدة التي تحتاج إلى مثل هذه الكوادر.

واعتبر أن هذا اللقاء يمثل خطوة هامة نحو وضع الأطر التنفيذية المناسبة لاستقدام العمالة المصرية وتنظيم دخولها إلى سوق العمل في صربيا.

وكان الوزير جبران قد عقد، في وقت سابق من صباح اليوم، لقاءات منفصلة مع وزيرة العمل ووزير الداخلية الصربي، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تنقل الأيدي العاملة وفتح مزيد من فرص العمل أمام الكفاءات المصرية داخل صربيا.

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