السياحة تصدر تعليمات عاجلة بشأن موسم الحج 2025 -(تفاصيل)

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة كتابًا دوريًا برقم (151) لسنة 2025، موجّهًا إلى الشركات الأعضاء، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار لضمان نجاح موسم الحج السياحي لعام 1446 هـ.

وأشارت الغرفة في بيانها إلى خطاب رسمي ورد من وزارة السياحة والآثار، يحمل أرقام (142-146) لسنة 2025، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أكدت فيه على ضرورة اتباع عدد من التعليمات والإجراءات الحاسمة التي تهدف إلى تأمين سلامة وراحة الحجاج، وتفادي أية مخالفات قد تؤثر على الموسم.

وشملت التعليمات:

تفعيل برنامج التوعية الدينية والإرشادية (برنامج أعاضري)، وتكثيف الجهود في توعية الحجاج من خلال المرشدين.

التأكيد على التزام الحجاج باستخدام الحافلات المخصصة لهم، ومنع التنقل في درجات النقل المالي وسط الزحام حفاظًا على سلامتهم.

الإشراف المباشر على مجموعات الحجاج من قِبل ممثلي الشركات، مع ضرورة حمل بطاقة تعريف الشركة.

التنبيه على السائقين بعدم نقل أي حجاج بخلاف المدرجين رسميًا ضمن برامج الشركات.

وأكدت الغرفة على جميع الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج بضرورة التنبيه على الحجاج بهذه التعليمات، والالتزام الكامل بها حرصًا على سلامتهم وسير الموسم بنجاح.

واختتمت الغرفة خطابها بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك من جميع الأطراف، متمنية موسم حج ناجح وآمن، وموجهة الشكر لشركات السياحة على جهودها المستمرة.

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