حسام موافي: تسارع ضربات القلب قد يسبب فقدان الحركة

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن "حالة فقدان القدرة على الحركة قد تكون بسبب تسارع في ضربات القلب، وهو أمر شائع ويمكن أن يحدث بشكل مفاجئ".

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما" المذاع على قناة صدى البلد، أن "أهم خطوة في تشخيص هذه الحالة هي معرفة نوع التسارع، سواء كان أذينيًا أو بطينيًا". وأشار إلى أن الاختبارات الأولية مثل "الهولتر قد لا تظهر الحالة إذا لم تحدث أثناء الفحص".

أضاف موافي إلى أهمية إجراء فحوصات إضافية مثل "تحليل مستوى البوتاسيوم في الدم، ونشاط الغدة الدرقية، وقياس البيكربونات، حيث أن تغيرات هذه العوامل قد تؤثر على ضربات القلب".

وأكد أنه "إذا استمرت الأعراض ورفض الهولتر إظهارها، يمكن اللجوء إلى دراسة كهروفيزيولوجية للقلب، وهي دراسة متخصصة تتم من خلال القسطرة لتحديد مصدر التسارع الكهربائي في القلب".

واختتم موافي: "حال تم تحديد 'البؤرة' المسؤولة عن هذه الحالة، يمكن علاجها عن طريق الكي".